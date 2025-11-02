ボディービルダーでタレントの横川尚隆が1日、自身のインスタグラムを更新。同日に埼玉県で行われたFWJ（FITNESS WORLD JAPAN）の「JAPAN OPEN 2025」のメンズボディビルディング・オープンで優勝したことを報告した。 【写真】刃牙超えた！芸術的な筋肉美 2019年日本ボディービル選手権優勝の実績を持つ横川にとっては、6年ぶりの公式戦出場。大会でポーズを決める究極のムキムキボディの写