「フィギュアスケート・西日本選手権」（２日、木下カンセーアイスアリーナ）１２月の全日本選手権の予選会として行われ、女子フリーでは、ショートプログラム（ＳＰ）で２位の三宅咲綺（２２）＝シスメックス＝はフリー１４３・５４点の１位で合計２０９・４１点をマークし、昨年に続き２連覇した。ＳＰ首位だった山下真瑚（２２）＝中京大＝がフリー２位の合計１９６・１２点で２位。同３位の三原舞依（２６）＝シスメックス