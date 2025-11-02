オリックスの山岡泰輔投手＝3月オリックスの山岡泰輔投手（30）が2日、今季取得した国内フリーエージェント（FA）の権利を行使せず、残留することを表明した。大阪市内の球団施設で「オリックスで頑張りたいという気持ちがあった。このチームで優勝したい」と話した。広島・瀬戸内高から東京ガスを経て、2017年にドラフト1位で入団。19年には勝率第1位のタイトルを獲得した。今季は2月にオンラインカジノ利用が明らかになり