ホワイトハウスは中国との貿易交渉の合意内容をまとめた文書を公表し、中国がレアアースの輸出規制を事実上撤回すると明らかにしました。【映像】トランプ大統領と習近平国家主席の会談ホワイトハウスは11月1日、韓国で10月30日に行われたトランプ大統領と中国の習近平国家主席の会談で合意した内容を公表しました。ホワイトハウスが公表した文書によりますと、中国はレアアースなどの資源を対象とした輸出規制を事実上、撤