「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）ドジャースが逆転で球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たした。大谷翔平投手は試合後、自身のインスタグラムのストーリーを更新。ＭＶＰを獲得した山本由伸投手が雄たけびをあげる画像の次に、大人のライオンが雄たけびをあげる画像を投稿し、祝福した。昨年のポストシーズンでは絶叫する山本を赤ちゃんのライオンの画像で表現していたが