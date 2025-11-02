山本由伸を「たくましい」と評した園田芳大通訳(C)Getty Imagesドジャースが現地時間11月1日、敵地で行われたワールドシリーズ第7戦に延長11回の末に5-4で逆転勝ち。11回二死から2番のウィル・スミスが左翼席へ勝ち越しのソロを放つと、9回サヨナラのピンチからマウンドに上がった山本由伸は魂の無失点リリーフ。ドジャースが世界一連覇を決めた。山本はシリーズ3勝で日本人投手初のMVPを獲得した。【動画】最後は併殺斬り！山本