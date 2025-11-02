ロハスの起死回生の一打で沸き立つドジャースナイン(C)Getty Images文字通り起死回生の一打となった。現地時間11日1日に敵地で行われたワールドシリーズ第7戦でドジャースは5-4と勝利。球団史上初となる2年連続ワールドシリーズ制覇を達成した。ちなみにメジャーリーグで連覇を果たすのは、1998年から3連覇を果たして黄金期を迎えたヤンキース以来の偉業である。【動画】9回1死から起死回生！ロハスの同点ホームランを見るこ