現地11月１日に開催されたプレミアリーグ第10節で、三笘薫が所属するブライトンと田中碧を擁するリーズが激突。ホームの前者が３−０で快勝した。三笘と田中は共に、神奈川県川崎市のさぎぬまSC出身で、川崎フロンターレでプロデビュー。世界最高峰のリーグでの幼馴染対決が期待されたなか、１学年上で28歳の三笘はコンディション不良で欠場したため、実現せず。一方、田中は61分までプレーした。２人が同時にピッチに立つこ