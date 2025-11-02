シンガー・ソングライターの藤井フミヤ(63)が、「アンジャッシュ」の渡部建（53）のYouTube「渡部のサシ飲み」にゲスト出演。尊敬するアーティストについて語った。藤井は、玉置浩二や美空ひばりを絶賛しながら「ボーカリストってね、歌がうまいから売れるっていうもんでもないのよ」。一番大事なものは何かと聞かれると「もうDNA」と言い放ち笑った。「まずは授かった、持って生まれた親からもらった声質。それプラス努力っ