毎日元気に過ごすために必要な睡眠時間はどれくらいか。秋田大学大学院医学系研究科の三島和夫教授は「年を取ると必要な睡眠時間は短くなる。60代になって毎日7時間眠るのはほとんど無理だ」という――。※本稿は、三島和夫監修、伊藤和弘著『一流の研究者たちが教える 快眠の科学』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／MediaProduction※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／MediaProduction■「夜明け