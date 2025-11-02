第172回天皇賞・秋を制したクリストフ・ルメール騎乗のマスカレードボール＝東京競馬場第172回天皇賞・秋（2日・東京11R2000メートル芝14頭、G1）1番人気の3歳馬マスカレードボール（クリストフ・ルメール騎乗）が1分58秒6で優勝した。G1初制覇を果たし、1着賞金3億円を獲得した。このレース6勝目（春は3勝）を飾った同騎手は秋華賞、菊花賞に続く3週連続のG1勝利。手塚貴久調教師は天皇賞3勝目、秋は初の栄冠で、中央G1で10勝