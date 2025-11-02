文化の日（3日・月）は、上空の寒気の影響で、日本海側を中心に大気の不安定な状態が続きそうです。雷を伴ってザッと雨の強まる所もあり、北陸や東北では局地的に激しい雨が降るでしょう。土砂災害や、落雷、竜巻などの突風や、ひょうに注意が必要です。関東から西は晴れ間の出る所が多くなりますが、関東では急な雨や雷雨の所がありそうです。空模様の変化にお気をつけください。また、全国的に北風が強まりそうです。日中の気温