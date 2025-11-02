米国・ＷＷＥの「サタデーナイツ・メインイベント」（ユタ州ソルトレークシティー）が１日（日本時間２日）に放送され、１２月に引退するレジェンドのジョン・シナ（４８）が、最後の対戦相手を決める「ラストタイム・イズ・ナウ・トーナメント」を開催することを発表した。１２月１３日（同１４日）の「サタデーナイツ・メインイベント」（ワシントンＤＣ）で、ファイナルマッチが予定されている。この日の発表では、引退試合