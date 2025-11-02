元乃木坂４６で俳優の生駒里奈（２９）が２日、都内で特別編集版「機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズウルズハント−小さな挑戦者の軌跡−」と、同時上映「機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ１０周年記念新作短編『幕間の楔』」の公開記念舞台あいさつに声優・河西健吾（４０）と登壇した。主人公の少年、ウィスタリオ・アファム役の生駒はカーキー色の上着に黒のロングブールを履いて登場。会場からの大きな拍手を