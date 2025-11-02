牡牛座・女性の運勢 対人関係の大事な時期を経験中の牡牛座。特にここからしばらくは印象的な展開が続きそう。今週は、パートナーや親友など身近な人を含めた周囲の中で過去の問題に対峙する雰囲気のとき。もし過去に何かあり、わだかまりを抱えたままになっている人がいるのなら、パートナーが直接その人に対し、行動を起こすとか。結果、共通のテーマとして抱えてきた問題を一緒に解決するのかも