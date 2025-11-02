双子座・女性の運勢 自分を取り巻く環境が次第に整っていく印象の今週。いまの双子座は社会面での「やり残し感」を積極的に片づけ、本格的に新しい領域に進むための準備を進めているのかも。苦手なこと、問題意識のある内容には果敢に取り組むとよさそう。そこで得られる手ごたえはかなりのものでしょう。ちなみに、いますべきこと&期待されるものは必ずしも双子座好みではありません。が、役割に徹するのも時には重要です。