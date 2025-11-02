蠍座・女性の運勢 みずからの積極的な行動で、自分のなかにある過去の問題や不安感、傷を解消する重要なタイミングでしょう。いままでじわじわ意欲を高めてきた蠍座ですが、今週は特にそこにダイレクトにアプローチするときのよう。「いろいろ思うところはあるが…きっとやったほうがいい！」と思うことはぜひ実践してください。やり終えたときの納得と強い手ごたえは今後の財産になるはずです。ここからは少しずつ自分自身