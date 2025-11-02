射手座・女性の運勢 何か自分のなかで重要なことにケリをつけるイメージのとき。現在の射手座、自分自身の生活や家族との関係、もしくは心身の健康状態など、いままであと回しにしがちでずっと気にかけてきたテーマに正面から取り組んでいるでしょう。今週は「これがいちばんの課題だ」と理解しているものに対し、はっきり改善&決別を意識しそう。何か象徴するものを捨てたりするかも。実際「もうこれは私には必