山羊座・女性の運勢 長く抱えてきた対人関係上のわだかまりに決着がつきそうなとき。山羊座自身はやや第三者的立場かもしれませんが、何らかの向き合い、話し合いを経験しそこから多くを学ぶのかも。もしパートナーや親友を含め、身近な人たちに何かあったら親身になるのがいいですね。いまは直接的なアプローチが有効なときなので、もし自分自身が何かに対処すべき状況になったら、そうしてください。結果、心