魚座・女性の運勢 自分自身の過去に起因する問題や不安感を打破するため、正しい判断と行動ができそうなとき。いまの魚座は「自分のなかで強いて言うと何がダメか」がはっきりわかっているのでしょう。ただこれまでは「わかっていても対処できなかった」けれど、ついにそれができるのがいまです。自分でそれが必要だと思うなら、ダイレクトにいきましょう（荒療治可）。ただ効果は絶大でおおいに解放された気持ちになれるはず。自