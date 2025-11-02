世界的に高齢化が進む中、筋力の低下など加齢に伴う課題を解決するため医療・介護の専門職員や研究者が集まる学会が熊本市で開かれました。■熊本リハビリテーション病院吉村芳弘さん「どんなに研究が進んでも現場の対象者、患者に還元できなければ私はあまり意味がないと思う。知行合一、我々の知識やスキルを現場に還元することを目指してプログラムを考えている」１日、熊本市で開かれたのは日本サルコペニア・フレイル