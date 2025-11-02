KOSE雪肌精公式が2日、X（旧ツイッター）を更新。ドジャースのワールドシリーズ優勝を祝福した。公式アカウントはCMにも起用した「大谷翔平選手おめでとうございます」と書き出し、「優勝おめでとうございます。雪肌精はこれからも太陽の下で戦う大谷選手を応援しています」とつづり、ドジャースのワールドシリーズ優勝を祝福した。