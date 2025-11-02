【モデルプレス＝2025/11/02】歌手のMay J.が10月31日、自身のInstagramを更新。コスプレ姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】May J.、美スタイル際立つ大胆コスプレ姿◆May J.、猫コスプレ披露May J.は「Happy Halloween」とコメントし、TBS系「ハマダ歌謡祭★オオカミ少年」（毎週金曜よる7時〜）に出演時に披露した、猫耳と尻尾を付けた黒猫コスプレ姿を投稿した。着用した黒ジャケットは背中と肩が大きく開いたデザインで、