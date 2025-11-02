この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。Xではさまざまな料理や食べ物の話題も盛り上がっています。まねしたくなるレシピや食べ物のアレンジなど、おいしそうな投稿を集めました。どうぞお楽しみください。 1玉が秒で消える！レタスの食欲全開レシピに3.4万いいね オッス、オラウータンクラン・うそ、釈放⁉️(@olajuwanhoward)さんの投稿です。レタスはシャキシャキの食感が魅力で使い勝手も