1日、裾野市の新東名でトラック運転手の男性が車にはねられた死亡ひき逃げ事件で、警察は長泉町に住む飲食店経営の男を逮捕しました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは長泉町の飲食店経営の男（40）です。警察によりますと、男は1日午前8時ごろ裾野市今里の新東名下りでトラック運転手の男性（55）を乗用車ではね死亡させたうえ、そのまま逃走した疑いがもたれています。男は事故の1時間半後に「新東名で物にぶつかる事故を起こ