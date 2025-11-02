農夫山泉創業者の鍾睒睒氏。（資料写真、北京＝新華社配信）【新華社北京11月2日】中国の民間シンクタンク、胡潤研究院はこのほど、白酒（蒸留酒）メーカーの衡昌焼坊と共同で中国の富豪番付「2025衡昌焼坊・胡潤百富榜」を発表した。ランキングでは、ミネラルウオーター最大手、農夫山泉の創業者である鍾睒睒（しょう・せんせん）氏が4度目のトップに立った。資産額は5300億元（1元＝約22円）で史上