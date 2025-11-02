◇ワールドシリーズ第7戦ドジャース5―4ブルージェイズ（2025年11月1日トロント）ドジャース・山本由伸投手（27）が1日（日本時間2日）、ワールドシリーズ（WS）のMVPに選出された。今WSでは3試合に登板し、3勝、防御率1.02と抜群の成績をマーク。日本選手としては2009年の松井秀喜（ヤンキース）以来、16年ぶりとなるWSでのMVP獲得。WSで3勝を挙げてのMVP獲得は、ダイヤモンドバックスがシリーズ3連覇中のヤンキースを破