小松島競輪の「第2回秋は秋穫れのちりめんカップ」（F1）が、3日に開幕する。原田研太朗（35＝徳島・98期）は前回の前橋G1寛仁親王牌（10月23〜26日）で一次予選敗退。それでも最終日は単騎9番手から鋭い捲りで勝利を飾った。「（前橋は）きれいに回せませんでした」今年は優勝こそないが、昨年に並ぶ24勝。一発の威力は健在だ。約1年ぶりとなる地元戦。前検日は風もなく穏やかな天候だったが、初日は風が強くなりそう。