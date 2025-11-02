東京六大学野球の早大・清宮福太郎（4年＝早実）が神宮最終打席で執念の初ヒットを放った。試合前から小宮山悟監督が「何とか福太郎にヒットを打たせたい」と話していたが、8回裏、投手の代打で登場。初球を右翼線に落ちる初安打を放ち、ベンチも大騒ぎ。代走を告げられベンチに戻ると目を真っ赤にしてチームメートと抱き合った。試合後はスタンドで観戦した父・克幸さん（日本ラグビー協会副会長）に声を掛けられ、笑顔で球