高市総理はきょう（2日）午後、「2027年国際園芸博覧会日本政府出展起工式」に参加し、「心に残る博覧会となるように力を尽くす」と述べました。国際園芸博覧会は2027年3月から横浜市で開かれることになっていて、起工式では、地元の高校生らによる生け花のパフォーマンスが行われたほか、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が登場しました。高市総理は「大阪・関西万博の勢いを受け継いで開催する」「国内外の皆さ