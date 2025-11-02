◆全国高校駅伝福岡県大会男子（2日・嘉麻市嘉穂総合運動公園周辺コース＝42・195キロ）昨年の全国高校駅伝で準優勝だった大牟田は新体制で初の駅伝となり、2時間16分44秒の11位だった。今春に駅伝部コーチが退任して鳥取城北の監督となり、選手の大半も同校に転校。唯一残った佐々木奏多主将（3年）は6区を走ったレース後、涙を流した。関係者へあいさつをする佐々木主将の頰を涙がぬらした。1年生に加え、トラック＆