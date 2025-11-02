＜メイバンク選手権最終日◇2日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンド。「65」をマークした山下美夢有がトータル18アンダー・首位タイでホールアウトし、チェ・ヘジン（韓国）、ハナ・グリーン（オーストラリア）との優勝をかけたプレーオフに突入している。【ドレス写真】渋野日向子がメガネ女子に変身？山下は海外メジャー「AIG女子オープン」（全英）以来の今季2勝目がか