¡ã¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È ¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º ¥«¥Ã¥×ºÇ½ªÆü¡þ2Æü¡þÀ®ÅÄ¥Ò¥ë¥º¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ7137¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡ä¼ó°Ì¡¦º´Æ£ÂçÊ¿¤È¤Î5ÂÇº¹¤òÄÉ¤¤¡¢5°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÀÐÀîÎË¤¬¡¢½øÈ×¤Î3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ê¤É¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï5ÂÇº¹¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥È¡¼¥¿¥ë15¥¢¥ó¥À¡¼¡¦5°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Áª¼ê²ñ¼çºÅ¤ÎÂç²ñ¤Ç2½µÁ°¤Î¡ÖÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¡×3°Ì¤ËÂ³¤¯¡¢2»î¹çÏ¢Â³¥È¥Ã¥×5Æþ¤ê¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤ÏµÚÂèÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÝ¤Ü¤¦¤­¤ò¿¶¤ê²ó