新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？11月3日（月）〜11月9日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★蠍座運勢第1位！今週のテーマは「静かな自信を取り戻す」です。外の世界に合わせて動くより、自分のペースを優先してOK。今のあなたには、焦らずとも自然と自分に必要なものを引き寄せる力があります。直感が冴えるので、人や出来事の「本質」を見抜けるとき