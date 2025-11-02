国際園芸博覧会の政府出展起工式であいさつする高市首相＝2日午後、横浜市高市早苗首相は2日、横浜市で2027年3月に開幕する国際園芸博覧会（花博）の政府出展起工式に出席した。気候変動など地球環境が限界を迎えているとして「問題に真正面から向き合い、持続可能な社会実現に貢献する」と強調。開幕500日前を4日に控え、大阪・関西万博に続く国際イベントの成功に向けて機運醸成を図る。花博は、米軍施設跡地の旧上瀬谷通信