ドジャースが球団史上初、MLBでも3連覇した2000年のヤンキース以来25年ぶりにワールドシリーズ（WS）を連覇し、2025年シーズンが終了した今季の大リーグ。今年3月には日本開催となったドジャース―カブスの開幕戦で幕を開け、WSはカナダ・トロントで終了。米国以外で開幕＆閉幕は大リーグ史上初となった。3年連続本塁打王こそ逃したものの、自己最多を更新する55本塁打を放ち、投手としても右肘手術から復帰して749日ぶりの白星