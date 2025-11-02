オリックス・山岡泰輔投手（３０）が２日、大阪・舞洲の球団施設で今季取得した国内ＦＡ（フリーエージェント）権を行使せずに残留する決意を明かした。「チームの優勝というところと、やはり僕の中で大きかったのはマモさん（岸田監督）がいるからというのが一番です」。残留の決め手は就任１年目のシーズンを終えた岸田監督の存在だった。「やっぱり選手時代も一緒にやってるし、練習しているかっこよさじゃないけど、そうい