◇フィギュアスケート・第51回西日本選手権第2日（2025年11月2日滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）女子フリーが行われ、SP2位の三宅咲綺（シスメックス）が143・54点をマークし、合計209・41点で2連覇を飾った。山下真瑚（中京大）が128・30点で合計196・12点として2位。三原舞依（シスメックス）が110・35点で合計172・66点として3位となった。