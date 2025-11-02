大阪府池田市の五月山動物園のウォンバット「ウーメラ」（池田市提供）国内では珍しいウォンバットを飼育する大阪府池田市の五月山動物園は2日、オーストラリアから新たにやってきた2頭の見学イベントを開いた。木に登らないため「地上のコアラ」とも呼ばれ、草をむしゃむしゃと食べる姿に来園者からは「かわいい」と歓声が上がった。ウォンバットはオーストラリア南東部を中心に生息し、夜行性でずんぐりした体つきやつぶれた