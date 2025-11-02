テレビ東京系「深夜の金欲乙女の会」が１日に放送され、タレント・大久保佳代子が出演した。乙女たちの金欲をさまざまな角度から浮き彫りにするバラエティー。大久保は現在の経済状況を聞かれると「正直、貯まってます。でも、私、この先１人の可能性も高いじゃない？そうしたときにやっぱり自分である程度、老人ホームというか、施設は探さなきゃいけないだろうし。減らしたくはないのよ。貯めたやつとかを」と明かした。