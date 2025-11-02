【巨人】ドラフト5位：小浜 佑斗（こはま ゆうと）/ 沖縄電力 読売ジャイアンツは、小浜 佑斗（こはま ゆうと）をドラフト５位で指名した。2001年10月5日生まれの24歳。180センチ83キロ、右投右打の内野手。嘉数中（宜野湾ポニーズ）、中部商業高を経て2020年に沖縄電力入り。 都市対抗野球に3年連続で出場し、2024年には九州地区ベストナインにも選ばれるなど社会人でしっかり実績を積んできた。 スピード感ある守