◆国内女子プロゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディス最終日（２日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）３打差の４位から出た仲村果乃（プレナス）が７バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算１４アンダーでツアー初優勝を飾った。河本結（リコー）、呉佳晏（ウー・チャイェン、台湾）、阿部未悠（ミネベアミツミ）が１２アンダーで２位。首位で出た後藤未有（大東建託）、菅楓華（ニトリ）は１１アンダ