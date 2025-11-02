■これまでのあらすじ矢部マリアと会う調整を義妹にお願いしたところ、どうやら夫はその調整に主人公を関わらせたくない様子。そして週末、駅前のファミレスで会うことになったのだが、なんと彼女の家族は来ないという…■わくわくドキドキ ■キラキラオーラ全開 ■紙袋の中身はまさか… ■なぜこんなに大量の子ども服を？会ってみたらとても人当たりのよい人だった矢部さん。気になることはいろいろありましたが、これで主人公も