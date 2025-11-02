大相撲九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）に向けた二所ノ関一門の連合稽古が２日、福岡市内の佐渡ケ嶽部屋宿舎で行われた。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、横綱・大の里（二所ノ関）との三番稽古（同じ相手と相撲を取る）で、計１５番取って３勝１２敗だった。琴桜は秋場所１３日目の取組で右膝を負傷し途中休場。１０月中旬のロンドン公演も休場していた。先月３０日から再開した相撲を取る稽古は、この日で４日連続。