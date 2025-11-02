東京六大学野球秋季リーグ戦は２日、全日程が終了した。東京運動記者クラブアマ野球分科会の会員１５人による投票で、ベストナインが下記の通り、決まった。投手毛利海大（明大）満票２度目捕手小島大河（明大）１４票２度目一塁手宮田知弥（明大）１０票２度目（三塁手で１度。一塁手で初）二塁手岡田啓吾（明大）１４票初三塁手松下歩叶（法大）満票４度目遊撃手光弘帆高（明大）・小林隼翔（立大）とも