◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル、良）Ｇ１馬７頭など実力馬がそろった伝統の中距離戦は１４頭で争われ、１番人気のマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）が、Ｇ１初制覇を飾った。メイショウタバルが逃げてペースをつくるなか、道中は中団。直線残り１００メートルで先行勢をとらえると、外から伸びる後続も振り切った。勝ちタイムは１分５８秒６。２