MLBのシーズン最多本塁打は73本。バリー・ボンズが2001年に記録した数字だ。通算762本塁打もMLB史上最多。しかし、薬物疑惑のため、その正当性には深い霧がかかっている。【写真を見る】印象がらり…シャツ姿のバリー・ボンズボンズ自身が、「1999年までステロイドの存在など知らなかった」と語っているとおり、90年代まで一切、薬物を使用していなかった。その後使用に走ったのは、98年に起きたホームラン・フィーバーの影