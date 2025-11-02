中国メディアの参考消息はこのほど、「全世界でファンが3億人もいる福建の海の女神」を紹介する記事を発表した。その女神とは媽祖（まそ）だ（写真参照）。媽祖は林黙という実在の女性が神格化された存在だ。林黙は西暦960年前後に福建省の莆田で生まれたとされる。林黙は天文に通じ、医学に詳しく、海関連についても秀でており、わずか28年の生涯で漁民を幾度となく危機から救った。人々は林黙を媽祖として、何百年にもわた