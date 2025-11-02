◇ワールドシリーズ第7戦ブルージェイズ4―5 ドジャース（2025年11月1日トロント）ブルージェイズの32年ぶり世界一はならなかった。本拠トロントで行われたワールドシリーズ（WS）第7戦でドジャースに延長11回、4―5で逆転負け。93年以来3度目の頂点にあと一歩届かなかった。世界一になる準備は整っていた。4―2で迎えた8回、ブルージェイズは7回1失点の第5戦から中2日で登板した新人右腕イエサベージがマンシーの一発