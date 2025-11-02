埼玉県入間市にある「ジョンソンタウン」の街並み＝2025年10月「え、ここはアメリカ？」と錯覚するような場所が埼玉県入間市にある。米軍の旧ジョンソン基地（現・航空自衛隊入間基地）の軍人居住地を、戦後に再整備した「ジョンソンタウン」だ。米国風の古民家が立ち並び、至る所に星条旗がはためく。おしゃれな雑貨店や古本屋もあり、異文化を気軽に体験できる観光地にもなっている。（共同通信＝井上昂星）「観光で来た時、